15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра сообщил, когда намерен провести следующий бой в UFC

Алекс Перейра сообщил, когда намерен провести следующий бой в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что намерен провести второй бой в лимите тяжёлого веса уже в ноябре на номерном турнире в Нью-Йорке.

«Ноябрь — хорошее время для возвращения в октагон. Это будет в Нью-Йорке. Прошло много времени [с тех пор, как я там дрался]. Мой дебют прошёл там, но я также дрался там ещё пару раз после этого, одержав в сумме три победы. Мне нравится там драться, я всегда это говорил. Это рядом с моим домом, в полутора часах езды. Так что нет усталости, нет сложностей с часовыми поясами. Так что это всегда хорошо. Да, я всё ещё буду драться в тяжёлом весе. Хочу выступать постоянно, учитывая условия», — приводит слова Перейры портал AgFight.

Материалы по теме
Перейра снова намекает на завершение карьеры. Шантажирует UFC или реально устал?
Перейра снова намекает на завершение карьеры. Шантажирует UFC или реально устал?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android