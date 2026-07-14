Алекс Перейра сообщил, когда намерен провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что намерен провести второй бой в лимите тяжёлого веса уже в ноябре на номерном турнире в Нью-Йорке.

«Ноябрь — хорошее время для возвращения в октагон. Это будет в Нью-Йорке. Прошло много времени [с тех пор, как я там дрался]. Мой дебют прошёл там, но я также дрался там ещё пару раз после этого, одержав в сумме три победы. Мне нравится там драться, я всегда это говорил. Это рядом с моим домом, в полутора часах езды. Так что нет усталости, нет сложностей с часовыми поясами. Так что это всегда хорошо. Да, я всё ещё буду драться в тяжёлом весе. Хочу выступать постоянно, учитывая условия», — приводит слова Перейры портал AgFight.