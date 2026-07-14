Легенда бокса Мейвезер обратился к Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший с уважением высказался в адрес 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальская сборная вылетела с чемпионата мира — 2026, уступив Испании в матче 1/8 финала (0:1).

«Мой брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и со всем, чего ты добился. То, что ты сделал для футбола, никогда не будет забыто. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру и навсегда изменил этот вид спорта. Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, — вот из чего рождаются легенды. Огромное уважение за всё, что ты дал этому виду спорта. Желаю тебе только дальнейших успехов во всём, что тебя ждёт впереди. Оставайся таким же великим, чемпион. Ты заслужил каждое слово уважения, которое ассоциируется с твоим именем. Всегда с любовью и уважением, Флойд», — написал Мейвезер на своей странице в социальной сети.