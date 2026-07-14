«Ужасна. Не понимаю, зачем вызвали Неймара». Топ-боец UFC — о сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт резко раскритиковал выступление национальной команды Бразилии на чемпионате мира — 2026 по футболу.

«Сборная Бразилии сейчас ужасна. Я не понимаю, зачем они вызвали Неймара. Они убрали Жоао Педро и взяли Неймара. Нет, Неймар сейчас ужасен, он завершил карьеру. Теперь все бразильцы уезжают в Европу молодыми и играют уже не с тем талантом, что раньше», — приводит слова Пимблетта портал AgFight.

В 1/8 финала сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счётом 1:2. После матча Неймар объявил, что завершил карьеру в сборной Бразилии.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.