Экс-чемпион UFC: Макгрегор вернулся, чтобы спастись от денег и своего образа жизни

Экс-чемпион UFC американец Доминик Круз высказался о возвращении бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в бои.

«Мы продолжаем говорить, что ему не нужно возвращаться, потому что у него есть деньги, но я не согласен. Я считаю, что причина его возвращения заключалась в желании спасти свою жизнь от денег, от образа жизни, который он ведёт. И мне кажется, что он снова с этим столкнётся.

Бои его не вытащат. Бои не решают всё, ему придётся это понять, потому что ему придётся встретиться с самим собой без того, что исцеляет всех нас. Единоборства спасли мою жизнь. И я искренне верю, что он вернулся ради спасения своей жизни, но теперь он вернулся туда, откуда начал», — сказал Круз во время трансляции турнира UFC 329.