15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Меня назвали толстым». Роберт Уиттакер раскритиковал работу комментаторов на UFC 329

«Меня назвали толстым». Роберт Уиттакер раскритиковал работу комментаторов на UFC 329
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер раскритиковал комментаторов организации за освещение его поединка с россиянином Никитой Крыловым, состоявшегося на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Мы будем обсуждать слона в посудной лавке? Комментарии о том, что меня назвали толстым, что говорили о моём весе? Неужели я был не в форме? У меня был пресс за день до этого.

Я просто отёк. Всё начиналось не очень хорошо, мне пришлось поработать на разминке, да и нервы в первом раунде всё изменили. Но я нашёл свой ритм», — сказал Уиттакер в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер оценил свой дебют в полутяжёлом весе UFC

Уиттакер спаррингует вместе с Джеем Опетаей

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android