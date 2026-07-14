«Меня назвали толстым». Роберт Уиттакер раскритиковал работу комментаторов на UFC 329

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер раскритиковал комментаторов организации за освещение его поединка с россиянином Никитой Крыловым, состоявшегося на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Мы будем обсуждать слона в посудной лавке? Комментарии о том, что меня назвали толстым, что говорили о моём весе? Неужели я был не в форме? У меня был пресс за день до этого.

Я просто отёк. Всё начиналось не очень хорошо, мне пришлось поработать на разминке, да и нервы в первом раунде всё изменили. Но я нашёл свой ритм», — сказал Уиттакер в подкасте Ариэля Хельвани.

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