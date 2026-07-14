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Пэдди Пимблетт вошёл в топ-5 ИИ-рейтинга UFC в лёгком весе после победы над Сен-Дени

Пэдди Пимблетт вошёл в топ-5 ИИ-рейтинга UFC в лёгком весе после победы над Сен-Дени
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Обновились ИИ-рейтинги бойцовского промоушена UFC.

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт, на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) победивший удушающим приёмом француза Бенуа Сен-Дени, поднялся на пятую строчку дивизиона.

ИИ-рейтинг лёгкого веса UFC (топ-10):

Чемпион – Джастин Гейджи (США).
1. Илия Топурия (Грузия).
2. Арман Царукян (Армения).
3. Чарльз Оливейра (Бразилия).
4. Макс Холлоуэй (Бразилия).
5. Пэдди Пимблетт (Великобритания).
6. Матеуш Гамрот (Польша).
7. Ренато Мойкано (Бразилия).
8. Бенуа Сен-Дени (Франция).
9. Куиллан Салкиллд (Австралия).
10. Маурисио Руффи (Бразилия).

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