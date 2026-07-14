Царукян: в скором времени объявят мой бой в UFC, предварительную дату уже сказали

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что в скором времени будет анонс его следующего поединка в североамериканской организации.

— Пимблетт тебя упрекнул, что ты фигнёй занимаешься. Прислушаешься к нему или продолжишь бороться?

— Чтобы я прислушался, нужно, чтобы в UFC дали мне бой за титул. В скором времени объявят мой бой, предварительную дату уже сказали. Есть инсайдерская информация, просто сейчас всё уточняется, — сказал Царукян во время общения с прессой после турнира RAF.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.