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Царукян: в скором времени объявят мой бой в UFC, предварительную дату уже сказали

Царукян: в скором времени объявят мой бой в UFC, предварительную дату уже сказали
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что в скором времени будет анонс его следующего поединка в североамериканской организации.

— Пимблетт тебя упрекнул, что ты фигнёй занимаешься. Прислушаешься к нему или продолжишь бороться?
— Чтобы я прислушался, нужно, чтобы в UFC дали мне бой за титул. В скором времени объявят мой бой, предварительную дату уже сказали. Есть инсайдерская информация, просто сейчас всё уточняется, — сказал Царукян во время общения с прессой после турнира RAF.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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