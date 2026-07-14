Царукян — о трэш-токе: если бы не говорил, то меня бы уже уволили из UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, почему использует трэш-ток.

«Некоторые не понимают, зачем мы это делаем. Мы хотели бы молча выходить и драться. Я всё говорю и говорю, но до сих пор не подрался за титул. А если бы вообще не говорил, то меня бы уже уволили давным-давно, как Рината [Фахретдинова]», — сказал Царукян во время общения с прессой после турнира RAF.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.