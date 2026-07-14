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Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за травмы

Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за травмы
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев пропустит предстоящий чемпионат России из-за травмы колена, полученной в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщил главный тренер национальной команды Хаджимурат Гацалов.

«Мы созванивались. Он поинтересовался по поводу чемпионата России. Нужно будет дать ему возможность пропустить турнир. Сейчас будем думать, как это сделать», – приводит слова Гацалова издание MMA.Metaratings.ru.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Россиянин дважды становился победителем Олимпийских игр (2016, 2020), шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024), а также пять раз побеждал на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026).

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