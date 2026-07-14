15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ибрагимович намекнул, что был бы готов подраться с экс-чемпионом мира по боксу Фьюри

Ибрагимович намекнул, что был бы готов подраться с экс-чемпионом мира по боксу Фьюри
Комментарии

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович сообщил, что рассмотрел бы предложение о поединке по правилам бокса с экс-чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

— Появились слухи, что ты собираешься сразиться с Серхио Рамосом на боксёрском ринге.
 — Фейковые новости, мой друг. Единственный, с кем бы я согласился драться, это Тайсон Фьюри, он тяжеловес, на моём уровне, — приводит слова Ибрагимовича портал HITC.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

Материалы по теме
У Фьюри новый разминочный бой. Его соперник недавно выступал во фрик-поединке
У Фьюри новый разминочный бой. Его соперник недавно выступал во фрик-поединке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android