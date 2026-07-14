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Топ-боец UFC: чемпионат мира по футболу по сравнению с игрой «Ливерпуля» ужасен

Топ-боец UFC: чемпионат мира по футболу по сравнению с игрой «Ливерпуля» ужасен
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт негативно высказался о международных турнирах по футболу, в частности о чемпионате мира — 2026.

«Это дерьмо, ребята… Смотреть на это [ЧМ-2026] по сравнению с игрой «Ливерпуля» просто ужасно. Международный футбол скучный», — приводит слова Пимблетта аккаунт Spinnin Backfist в социальной сети Х.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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