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Адесанья объяснил, почему Макгрегор мог выйти с травмой на реванш с Холлоуэем

Адесанья объяснил, почему Макгрегор мог выйти с травмой на реванш с Холлоуэем
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Экс-чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья считает, что бывший обладатель титулов в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор мог выйти травмированным на реванш с американцем Максом Холлоуэем, поединок состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«У меня есть глаза. Когда показали повтор, он снял тапочки, но не опирался на правую ногу. И я знаю, что он бил ей в раздевалке.

Мог ли он травмироваться? Не знаю. Это возможно. Кажется правдоподобным. Он мог травмироваться на разминке. Кто знает? Знаю лишь одно – когда он подошёл к клетке и снял тапочки, не опирался на ногу», — сказал Адесанья на YouTube-канале Precision with Mighty & Izzy.

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