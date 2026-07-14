«Я бы посмотрел». Кудряшов сказал, кто мог бы стать следующим соперником Гассиева

Бывший претендент на мировой титул россиянин Дмитрий Кудряшов считает, что следующим соперником чемпиона WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева мог бы стать британский ветеран Дерек Чисора.

«Я бы посмотрел бой Гассиева и Чисоры. Сколько бы мы ни списывали Дерека, он и у Усика крови попил. Возможно, он не в тех кондициях, но не уступит. Не Мурат выбирает соперника. Конечно, я бы хотел видеть бои Гассиева с топами, но не всегда ситуация складывается так, как мы хотим», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Гассиев: мне нужны все чемпионские пояса

Карьера Мурата Гассиева – американские горки. От Усика до Юнгквиста