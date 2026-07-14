Экс-боец UFC — о Макгрегоре: говорил, что всех побьёт, но пять лет пил на яхте

Экс-боец боец UFC Мэтт Браун считает, что бывший обладатель титулов в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не был психологически готов к реваншу с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Он говорил правильные вещи, подбадривал себя, чувствовал себя прекрасно, когда выходил на бой, но где-то внутри понимал, что у нет доказательств всех тех вещей, что он сказал. Ты говоришь «я могу побить всех», но ты не выиграл ни одного боя за пять лет, ты пьёшь на яхте, а свой последний бой проиграл. Всё это противоречит тому, что он себе говорит. Это усиливает нервозность, возможно, он и чувствовал себя хорошо, но внутри нервничал», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.