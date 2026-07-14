«Всё изменилось в одно мгновение». Топурия высказался о разводе с женой

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия рассказал о разводе с супругой Джорджиной Ускатеги Баделл.

«Ожидал ли я, что она поступит именно так? Честно, не знаю. В жизни всякое случается. Нет, этого не ожидал. Очень тяжело проходить через такие ситуации. Каждое утро просыпался рядом со своей дочерью и семьёй. А потом всё изменилось в одно мгновение», — приводит слова Топурии аккаунт House of Fight в социальной сети Х.

Напомним, согласно достигнутому соглашению, основная опека над их дочерью перейдёт к Джорджине. При этом она продолжит проживать в Испании, что позволит Топурии регулярно видеться с ребёнком. Стороны также утвердили стандартный график встреч, который учитывает плотный соревновательный и тренировочный график бойца.