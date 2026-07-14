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Британский боксёр Чисора: русские живут лучше, чем кто-либо в Европе

Британский боксёр Чисора: русские живут лучше, чем кто-либо в Европе
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Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора поделился впечатлениями от поездки в Москву, заявив, что уровень жизни в России выше, чем в странах Европы. 42-летний тяжеловес посетил вечер профессионального бокса IBA.PRO 19, в главном событии которого российский боксёр Мурат Гассиев встречался с Питером Кадиру.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мурат Гассиев (W) — Питер Кадиру
11 июля 2026, суббота. 22:45 МСК
Мурат Гассиев
Окончено
TKO
Питер Кадиру

«В последний раз был в Москве лет восемь назад. Приземлился и подумал: «Невероятно, что они сделали со страной, учитывая все санкции, которые против них ввели». Я вам говорю: русские живут лучше, чем кто-либо в Европе. Это факт», — сказал Чисора в видео на YouTube-канале Seconds Out.

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