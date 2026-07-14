Хабиб Нурмагомедов: для меня футбол сейчас стоит выше, чем единоборства

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей любви к футболу с детства, отметив, что этот вид спорта для него важнее единоборств.

— У тебя любовь к футболу с детства. Был ли выбор между борьбой и футболом?

— Как такового выбора не было, не было инфраструктуры, чтобы заниматься футболом в Дагестане, особенно в селе. Там было маленькое поле, где мы бегали. У меня не было выбора. С детства и в данный момент для меня, конечно, футбол выше стоит, чем единоборства.

Но я родился в спортивной семье: у меня отец был тренером, дядя в 1992 году стал чемпионом мира, в 1996 году должен был отобраться на Олимпиаду по дзюдо, это когда мне шесть-семь лет было. В процессе моего роста я находился на матах, в зале. Но каждую свободную минуту всегда вырывался на улицу и играл в футбол.

Был такой период, когда мне было 8-11 лет, когда в посёлке, где я вырос, мяч был только у меня. Весь район приходил ко мне, вытаскивая мяч. Когда тебе 10, а ребята 14-15 лет просят вынести мяч, ты можешь ставить свои условия… Отец сильно любил футбол. В селе любовь к футболу на высоком уровне, следят, сами играют, — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.