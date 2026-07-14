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Хабиб Нурмагомедов: если принял решение — не подходи ко мне за советом

Хабиб Нурмагомедов: если принял решение — не подходи ко мне за советом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём подходе к работе с молодыми бойцами, заявив, что не готов давать советы тем, кто уже принял решение, и предупреждает, что не приемлет, когда к нему приходят за советом, но не следуют ему.

«Есть уникумы, которые принимают решение и приходят ко мне за советом. Ты уже принял решение, что ты ко мне пришёл? Какая разница, как я думаю? Раз принял решение — иди двигайся… Вернёмся к вопросу. Если принял решение — не подходи ко мне.

Но если реально хочешь узнать ответ и пришёл, я тебе отвечу, дальше ты послушал моё мнение и сделал по-своему, тоже не подходи. Если хочешь прийти ко мне за советом, приходи только тогда, когда будешь действовать по нему. Я сразу так говорю», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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