Хабиб: UFC вышел на уровень АПЛ, НБА, НХЛ и Лиги чемпионов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о нынешнем положении промоушена, отметив его финансовую стабильность благодаря контракту с Paramount на $ 1,1 млрд в год, и сравнил UFC с ведущими мировыми спортивными лигами.

«Шесть лет назад по-другому смотрел UFC. Есть бои, которые заставляют тебя проснуться утром? Есть такой момент, чувствуется спад. Это одно. Если говорить про бизнес, они подписались с Paramount на семь лет на $ 1,1 млрд в год. Самое главное для промоушена, а у меня был четыре года контракт с ТВ.

Когда у тебя есть контракт с ТВ, ты идёшь к спонсорам. У UFC контракт на семь лет, им больше ничего не нужно, они и так заработают. Провёл успешный турнир или нет — они получат свои деньги. $ 1,1 млрд — это огромные деньги. 10 лет назад UFC нужно было [войти в страну], а сейчас странам нужно [чтобы UFC провело у них шоу].

Они сами хотят привлечь такой бренд, как UFC. UFC вышел на уровень АПЛ, НБА, НХЛ, Лиги чемпионов, они на одном уровне. Формула-1 — аналогично», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.