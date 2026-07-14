Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не нравится новый формат ЧМ по футболу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не является сторонником нового формата чемпионата мира по футболу. Напомним, с 2026 года турнир проходит с участием 48 сборных (45 команд, прошедших квалификацию, и три страны-хозяйки: Канада, США и Мексика).

«Мне новый формат не нравится, может, потому что привык к старому. Слишком много команд сделали, не хочу называть страны… Целая нация может обидеться. 48 команд — много для меня. ЧМ по футболу — высший пилотаж спорта. Там не должны играть команды с таким уровнем. Плей-офф — интересный, думаю, будет много сенсационных матчей.

ФИФА зарабатывает огромные деньги, они проделали огромную работу за эти четыре года. Сделали, чтобы участвовали 48 команд, играли в США, а там знаешь, шоу устраивать умеют. Есть плюсы, есть минусы, но я бы хотел, чтобы формат был старым», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.