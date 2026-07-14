15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«PFL сделал из него звезду». Хабиб — об Усмане Нурмагомедове

«PFL сделал из него звезду». Хабиб — об Усмане Нурмагомедове
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о роли лиги PFL в карьере своего брата Усмана, заявив, что именно эта организация дала ему фундамент и превратила в бойца мирового уровня, а также поблагодарил PFL за предоставленную площадку.

«PFL проводят огромную работу, не у всех есть шанс подписаться с UFC. Что делать бойцам, у которых есть уровень выступать в UFC? PFL даёт площадку… Они дают большую возможность для ребят. Кто бы без PFL знал бы Усмана? В UFC он бы не попал в 21 год, он пошёл в Bellator, подрался там, был чемпионом, потом PFL выкупила Bellator, стал выступать там и стал чемпионом.

Они дали ему корень, фундамент, стены. Всё они построили. PFL сделали из Усмана звезду. Конечно, ему помогало то, что он мой брат, но и сам Усман боец мировой элиты. Под эгидой PFL он провёл лучшие бои. То, кем он сейчас является, из него сделал PFL. За пределами UFC Усман первый из топ-10. Ему это всё дала площадка PFL, за что я им сильно благодарен», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Хабиб: UFC вышел на уровень АПЛ, НБА, НХЛ и Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android