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Топурия: надеру задницу Царукяну и сделаю с ним всё, что захочу

Топурия: надеру задницу Царукяну и сделаю с ним всё, что захочу
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Бывший чемпион UFC Илия Топурия высказался о возможном поединке с известным бойцом Арманом Царукяном, заявив, что не видит проблем в организации такого боя и уверен в своей победе.

«Почему нам с Царукяном не сделали бой? В UFC ты не приходишь и не говоришь: «Хочу драться с этим типом». Они звонят тебе или назначают встречу. Дают тебе имя и место, а ты делаешь то, что должен. Они не говорят тебе, как нужно драться, а ты не говоришь им, с кем и когда будешь биться. Если мне скажут провести бой с Арманом — вообще без проблем.

Я дрался с легендами этого спорта, у которых были разные стили. Арман — нормальный боец, но я надеру ему задницу и сделаю с ним всё, что захочу. У меня чёрный пояс с 20 лет. Что он мне сделает? Попытается перевести в партер? Если мы встретимся, он почувствует мои навыки и мощь. Он сдастся. Это незрелый ребёнок», — сказал Топурия в интервью на YouTube-канале AIF Global.

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