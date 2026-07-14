«Тяжёлый бой». Хабиб Нурмагомедов — о предстоящем поединке Махачева с Гарри

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева с ирландцем Ианом Гарри. Напомним, их бой пройдёт на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Стилистически очень неудобный соперник: много бегает, бьёт с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было, 191 см. Длинные руки, ноги… Нужно будет за ним бегать, собирать, валить. Тяжёлый бой будет. И скоро [Исламу] 35 лет. Всё вместе: стилистически, возраст, считаю, что будет нелёгкий бой.

Всегда их готовлю к тяжёлому бою, говорю, что на них настраиваются по-другому. Если они проявят себя с ними, автоматически станут звёздами. Давление будет сильным. Если сразу не финишировать и находиться с этим соперником пять раундов будет нелегко. Будет тяжёлая подготовка, потому что нужно найти такого соперника. Таких немного, особенно в этом весе. Если таких находить, будет в большом весе», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.