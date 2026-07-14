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Хабиб Нурмагомедов: прикинь, ты идёшь в зал, находишь Ямаля, Мбаппе и Холанда

Хабиб Нурмагомедов: прикинь, ты идёшь в зал, находишь Ямаля, Мбаппе и Холанда
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, скучает ли он по соревновательному опыту, заявив, что его окружение в зале позволяет ему оставаться в тонусе, и сравнил своих спарринг-партнёров с футбольными суперзвёздами.

«У меня спрашивают: «Не соскучился по соревновательному опыту?» Когда мне это нужно, иду в зал, нахожу чемпионов. Прикинь, ты идёшь в зал, находишь там Ямаля, Мбаппе и Холанда. У меня то же самое, только в ММА», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, на профессиональном уровне Хабиб провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

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