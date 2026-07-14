Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кого болеет в матче Франция — Испания на ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании, признавшись, что болеет за французов, а также назвал игру бомбовой. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22' 0:2 Порро – 58'
«Смотрю и переживаю. Короче, что сейчас умничать и что-то говорить, это полуфинал чемпионата мира, в этом матче я за Францию. Что за матч бомбовый», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.
Напомним, на профессиональном уровне Хабиб провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.
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