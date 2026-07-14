15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кого болеет в матче Франция — Испания на ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кого болеет в матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании, признавшись, что болеет за французов, а также назвал игру бомбовой. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Смотрю и переживаю. Короче, что сейчас умничать и что-то говорить, это полуфинал чемпионата мира, в этом матче я за Францию. Что за матч бомбовый», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Напомним, на профессиональном уровне Хабиб провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов: прикинь, ты идёшь в зал, находишь Ямаля, Мбаппе и Холанда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android