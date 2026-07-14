Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кого болеет в матче Франция — Испания на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании, признавшись, что болеет за французов, а также назвал игру бомбовой. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

«Смотрю и переживаю. Короче, что сейчас умничать и что-то говорить, это полуфинал чемпионата мира, в этом матче я за Францию. Что за матч бомбовый», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Напомним, на профессиональном уровне Хабиб провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.