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«Не уступает Гейджи». Хабиб похвалил будущего соперника Усмана Нурмагомедова

«Не уступает Гейджи». Хабиб похвалил будущего соперника Усмана Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего брата Усмана Нурмагомедова с непобеждённым американцем Арчи Колганом, который состоится 31 июля на турнире PFL World Tournament.

«Что будет с Усманом? Давайте мы сначала подерёмся. Крепкий соперник, у которого 13-0 под эгидой PFL. Он все бои выиграл, непобеждённый. Последние 10 лет тренируется с Джастином Гейджи, действующим чемпионом UFC. Как знаю, он ему даёт хорошие спарринги, ничем не уступает. Это самый крепкий соперник Усмана, который был в карьере. Может быть, Пол Хьюз [ещё], но бой покажет. Лично считаю, потому что у него хорошая бойцовская база, он непобеждённый, сильный, крепкий подбородок и голова, никогда его не роняли. Думаю, хорошая проверка для Усмана.

После боя у нас будет три месяца на переговоры. Будет зависеть от PFL: захотят отпустить или будут бороться. PFL — та организация, где последние шесть лет мои ребята выросли как бойцы, как личности, в плане опыта, боёв. Они очень многое дали нам», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.

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