Хабиб Нурмагомедов: в UFC делают акцент на ударников, а борцам не дают шанс

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о доминировании борьбы в смешанных единоборствах и раскритиковал политику промоушена, заявив, что организация делает акцент на ударниках, из-за чего борцам не дают возможности проявить себя.

«Тоже вижу, что стало много успешных ударников. Считаю, это из-за того, что подписывают в основном их. Там, где свободный выбор в других лигах, доминируют бойцы. В этих лигах матчмейкеры не смотрят особо на стиль: если ты хороший боец, тебя возьмут. А в UFC делают акцент на ударниках. Давай возьмём 84 кг в пример. Кроме Чимаева, нет борцов, все в стойке бьются. В 93 кг нет борцов.

В тяжёлом весе не вижу борца, есть Блэйдс, которого столько раз обыгрывали. В 77 кг есть борец и он чемпион. В 70 кг есть борец, который не борется, но это борец. Но с ним никто не борется, это Гейджи. У него был соперник, который его борол, аккуратно усыпил, а так он со всеми дерётся в стойке. У него очень хорошая база, его ни один человек не переводил, а если и переводил, на секунду. А так, чтобы повалить, на нём сидеть, мало было. Топурия его один раз повалил. Мало борются, потому что нет борцов.

В 66 кг есть борец, которого отодвинули, держат в стороне — Мовсар Евлоев — 10 боёв и 10 побед. Дайте ему шанс, он всех переборит. Но он просто медийно неинтересен UFC. А так ему должны сейчас за пояс дать [бой]. В 61 кг долго доминировал Мераб Двалишвили, у них 1-1 с Петром. Когда они дают шанс борцам — они выигрывают. В 84 кг только сейчас проиграл пояс, а так долго доминировал Чимаев. В 57 кг там хорошо борются, там сейчас Джошуа Ван чемпион. Упал на локоть, случайно проиграл. Но это тоже боец.

Если давать шанс, Мокаев тоже будет чемпионом. Последние — Мераб, Чимаев… Пару бойцов с хорошей борцовской базой проиграли и думают, что нет. Борьба всегда будет доминировать. Когда борешься, ты контролируешь, где пройдёт бой… Когда у тебя хорошая база, ты диктуешь, где пройдёт бой», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.