15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: лучшая инвестиция — инвестиция в людей, не в проекты

Хабиб Нурмагомедов: лучшая инвестиция — инвестиция в людей, не в проекты
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей благотворительной деятельности в Дагестане, заявив, что около 70% его доходов в регионе уходят на помощь людям, и назвал инвестиции в человека самыми ценными.

«В Дагестане 70%, может, и больше того, что я делаю — благотворительность. За мои почти что 38 лет понял, что лучшая инвестиция — инвестиция в людей, не в проекты. Из 100 пять человек могут подняться, но потом по цепочке эти люди могут помочь многим… У меня хорошие бизнес-проекты за пределами Дагестана, а всё, что в нём, практически всё — благотворительность», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов: в UFC делают акцент на ударников, а борцам не дают шанс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android