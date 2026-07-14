Хабиб Нурмагомедов: лучшая инвестиция — инвестиция в людей, не в проекты

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей благотворительной деятельности в Дагестане, заявив, что около 70% его доходов в регионе уходят на помощь людям, и назвал инвестиции в человека самыми ценными.

«В Дагестане 70%, может, и больше того, что я делаю — благотворительность. За мои почти что 38 лет понял, что лучшая инвестиция — инвестиция в людей, не в проекты. Из 100 пять человек могут подняться, но потом по цепочке эти люди могут помочь многим… У меня хорошие бизнес-проекты за пределами Дагестана, а всё, что в нём, практически всё — благотворительность», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.