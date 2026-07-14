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«Достойным братьям не оставили выбора». Хабиб — о бое Изагахмаева и Вагаева

«Достойным братьям не оставили выбора». Хабиб — о бое Изагахмаева и Вагаева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал объявление поединка в полусреднем весе между российскими бойцами Сайгидом Изагахмаевым и Абубакаром Вагаевым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби.

«Двум достойным братьям не оставили выбора. Это одна из причин, почему мне не нравится этот вид спорта в целом», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, изначальным соперником Абубакара должен был стать экс-чемпион ACA в среднем весе соотечественник Магомедрасул Гасанов. Однако последний был вынужден сняться с боя. Кроме того, для Вагаева это будет дебютный бой в лиге.

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