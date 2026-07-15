О'Мэлли: если Ян и Двалишвили не подерутся до октября, я объявлю себя чемпионом

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли раскритиковал россиянина Петра Яна за длительное бездействие и отсутствие информации о третьем бое с Мерабом Двалишвили, заявив, что дивизиону нужен действующий чемпион.

«Что происходит? Пётр вообще чемпион? Он активен? Не знаю. Мераб дрался постоянно, а Пётр уже давно не выходил в октагон. Они подрались в декабре. Прошли январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль — уже семь месяцев. Для чемпиона это ещё не так ужасно, но дивизион сейчас просто в огне. Нам нужен действующий чемпион, а его нет. Он там делает пересадку волос и тусит с ледибоями. Это меня бесит! Если они не подерутся до октября, пожалуй, просто объявлю себя чемпионом и проведу защиту пояса в декабре. Не думаю, что кто-то будет с этим спорить», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.