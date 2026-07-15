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«Урок усвоен». Блахович подробно объяснил, почему не проведёт бой с Анкалаевым

«Урок усвоен». Блахович подробно объяснил, почему не проведёт бой с Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович подробно рассказал, почему в итоге не смог принять предложение провести бой с экс-чемпионом промоушена Магомедом Анкалаевым на турнире UFC в Абу-Даби.

«Хочу прояснить ситуацию с моим боем и всеми изменениями. Вот как всё было. Мне позвонили и предложили провести бой с Анкалаевым на неделю раньше. В тот момент я не знал, успею ли сделать вес. Ответил: «Да, но только в промежуточном весе». Анкалаев отказался драться в промежуточном весе. После этого я поехал на тренировку, а примерно через три часа мы с тренерами решили, что всё-таки сможем согнать вес за неделю.

Мы сразу связались с UFC, но за это время организация уже отдельно вышла на Богдана Гуськова, он сразу согласился, с ним подписали контракт. Так что всё произошло из-за недопонимания в коммуникации. Я по-прежнему с нетерпением жду своего боя в Сербии. Урок усвоен. Иногда нужно принимать решение сразу и не тратить время на лишние раздумья. Что есть, то есть», — написал Блахович на своей странице в социальной сети Х.

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