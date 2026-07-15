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Хабиб раскрыл, что бы изменил в боях по ММА

Хабиб раскрыл, что бы изменил в боях по ММА
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему в боях по правилам ММА следует убрать систему раунды.

— Ты говорил, что нужно убрать раунды.
— Да. В боях ты можешь выложиться полностью за пять минут, пришёл, отдохнул, и уже с другим настроем приходишь… Если по справедливости, зашёл человек, пусть они дерутся до конца, кто выиграет. Это можно даже сделать выставочные бои, посмотреть, насколько интересно, — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

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