«Это был нонсенс». Хабиб — о первом предложении по размещению рекламы в Instagram*

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как к нему впервые обратились с предложением разместить рекламу на личной странице в социальной сети Instagram за гонорар.

«В 2013 году мне друг позвонил, сказал, что просят разместить рекламу, за которую дадут деньги. Это был нонсенс… Нормальные деньги, как вообще это работает? (Смеётся.)… Я столько денег в боях не зарабатывал тогда. Начал активно вести соцсеть», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.