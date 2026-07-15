«Как на ЛЧ меня не прёт». Хабиб ответил, полетит ли на ЧМ-2026 в США

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ещё не принял окончательного решения о поездке на ЧМ-2026 по футболу.

— Собираешься лететь на ЧМ?

— Пока не решил, думаю, на полуфиналы и финал, на эти три матча, но ещё не решил. Не знаю почему, но как на Лигу чемпионов меня не прёт, — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.