Кудряшов: Сусленков пока не готов к большим боям

Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Дмитрий Кудряшов высказался о перспективах супертяжеловеса и соотечественника Артёма Сусленкова после его победы над британцем Джо Джойсом, поединок с которым состоялся на турнире IBA.PRO 19 в Москве.

«Джойс – большое имя, и то, что этот скальп появился в активе Сусленкова, это очень хорошо. Артёму крайне не хватает габаритов для тяжеловеса. При том, что он был довольно бьющим парнем, я не вижу этой острой банки. С такими огромными ребятами за два метра ему будет крайне тяжело. Мне кажется, ему нужно поработать над входом в ближнюю дистанцию, над работой в инсайде. Но это тренерскому штабу виднее. Мне кажется, Сусленков для таких больших боёв в тяжёлом весе пока не готов. И от Джойса я не увидел ни одного акцентированного удара при такой раме. И концовка боя для меня непонятная», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.