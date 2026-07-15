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Анонсированы дебютные бои Абубакара Вагаева и Магомеда Зайнукова в UFC

Анонсированы дебютные бои Абубакара Вагаева и Магомеда Зайнукова в UFC
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Бывший обладатель чемпионского титула АСА в полусреднем весе россиянин Абубакар Вагаев (25-4, 5 КО/ТКО) проведёт следующий бой с соотечественником Сайгидом Изагахмаевым (22-3, 3 КО/ТКО) на турнире UFC Fight Night 282, который назначен на 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Противостояние состоится в лимите полусредней весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Кадр из трансляции

На этом же турнире состоится бой 31-летнего непобеждённого россиянина Магомеда Зайнукова (8-0, 5 КО/ТКО). Его соперником станет 24-летний польский боец Дамиан Ржепецки, который также не потерпел ни одного поражения (10-0, 4 КО/ТКО). Их противостояние пройдёт в лимите лёгкого веса.

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