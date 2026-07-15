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«Она в полной заднице, и мы счастливы!» Топ-боец UFC — о вылете сборной Франции на ЧМ-2026

«Она в полной заднице, и мы счастливы!» Топ-боец UFC — о вылете сборной Франции на ЧМ-2026
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано прокомментировал вылет сборной Франции на чемпионате мира по футболу после поражения в матче 1/2 финала с национальной командой Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Франция в полной заднице… И мы счастливы! Теперь осталось только болеть за команду Англии и плевать», — написал Мойкано на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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