«Она в полной заднице, и мы счастливы!» Топ-боец UFC — о вылете сборной Франции на ЧМ-2026

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано прокомментировал вылет сборной Франции на чемпионате мира по футболу после поражения в матче 1/2 финала с национальной командой Испании (0:2).

«Франция в полной заднице… И мы счастливы! Теперь осталось только болеть за команду Англии и плевать», — написал Мойкано на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).