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В PFL анонсировали следующие поединки Молдавского и Гольцова

В PFL анонсировали следующие поединки Молдавского и Гольцова
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Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов (36-9, 18 КО/ТКО) проведёт следующий поединок против непобеждённого латвийского бойца Хасана Межиева (14-0, 6 КО/ТКО) на турнире PFL в Вашингтоне (США), который состоится 25 июля. Об этом информирует пресс-служба промоушена.

Фото: Скриншот официального сайта PFL

На этом же турнире пройдёт следующий бой 34-летниего бывшего временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе россиянина Валентина Молдавского (14-4-0-2, 2 КО/ТКО). Его соперником станет экс-победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2021) бразилец Бруно Каппелоцца (15-7-0-1, 14 КО/ТКО). Их противостояние пройдёт в лимите полутяжёлого веса.

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