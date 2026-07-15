«Ты не будешь улыбаться долгое время». Хабиб высказался о разнице между футболом и MMA

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о разнице между футболом и смешанными единоборствами.

«Если в футболе проиграл, то на следующий день селфи с улыбкой, то в боях, когда тебя бьют, на следующий день фото не выставляешь. Зайдите, посмотрите, где фотография Топурии? Этот вид спорта слишком жесток. В футболе ты можешь увидеть некоторых игроков, улыбающихся в раздевалке. В вашем виде спорта вы играете, в боях вы не играете, а дерётесь. Другой вид спорта. В психологическом плане где-то схож: давление и так далее. Но в физическом плане не схож. Тебя бьют, хватают за голову и в лицо бьют коленом. 100 тысяч человек смотрит, как тебя бьют. Ты не будешь улыбаться долгое время», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Smol Talk.