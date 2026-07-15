Хабиб: мой борцовский пик сейчас. В 2020 году я только начинал, у меня не было прайма

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что лишь сейчас вышел на свой пик по уровню навыков.

«Люди думают, что у меня в 2018-2020 годах был прайм, но у меня не было тогда прайма. Мне в сентябре 2020-го исполнилось 32 года, а в октябре я закончил. То есть я даже не начинал ещё. Мой грэпплинг на данный момент сильно улучшился. В 2026 году он гораздо лучше, чем в 2020-м.

Я сейчас даже смотрю свои бои и думаю: «Как я мог здесь такую ошибку сделать?» А люди со стороны смотрят: «Вау! Вот это уровень». Но для меня это не уровень. Сейчас у меня намного лучше грэпплинг. И ребята, которые со мной боролись в 2020-м и 2026-м, тоже это отмечают. Это потому что я после карьеры не прекращал бороться. У меня не было паузы более двух недель, кроме одного раза. Была пауза два месяца, когда я операцию на локте сделал. И всё, в остальном были паузы две недели, максимум 20 дней.

Все шесть лет я боролся. Прошлую неделю я боролся 170-180 минут. Это лайв грэпплинг. Это не считая другие тренировки. 180 минут побороться… это не отработки, это лайв. А в среднем я борюсь 100 минут в неделю. Во время карьеры я боролся больше, у меня не бывало, чтобы я меньше 40 минут боролся за тренировку.

Я физически улучшился сейчас. Улучшился, как забираю спину, сажусь на живот, заходы на удушающий, гильотину, треугольник. Защита от приёмов, уходы. Я это сравниваю не на Феде Смолове, а на тех бойцах, которые доминируют в мире», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.