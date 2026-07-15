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39-летний Майкл Пейдж проведёт следующий поединок с Рузибоевым на турнире UFC в Париже

39-летний Майкл Пейдж проведёт следующий поединок с Рузибоевым на турнире UFC в Париже
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13-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе британец Майкл Пейдж проведёт следующий поединок против узбекистанского бойца UFC Нурсултона Рузибоева на турнире UFC в Париже (Франция), который пройдёт 5 сентября. Противостояние состоится в лимите среднего веса. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Нурсултону 32 года. В своём профессиональном рекорде боец из Узбекистана имеет 37 побед, из которых 34 были одержаны досрочно, девять поражений, а также два боя были признаны ничьей и ещё два были признаны несостоявшимися.

Пейджу 39 лет. Майкл имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения.

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