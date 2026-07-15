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«Не смогу никуда вернуться даже через 20 лет». Хабиб объяснил особенности контрактов с UFC

«Не смогу никуда вернуться даже через 20 лет». Хабиб объяснил особенности контрактов с UFC
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что престижнейшая лига имеет монополию на своих бойцов, что не позволяет им выступать в других промоушенах даже спустя много лет, если они не провели все поединки по контракту.

«Развить промоушен до уровня UFC очень сложно по одной причине — все лучшие бойцы мира на эксклюзивном контракте с UFC. К сожалению. Тот же Конор не может драться в другом месте, ему нужно отработать контракт.

Я не собираюсь возвращаться, но, даже если я вздумаю вернуться, я никуда не смогу вернуться, кроме UFC. Даже через 20 лет», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Smol Talk.

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