«Не смогу никуда вернуться даже через 20 лет». Хабиб объяснил особенности контрактов с UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что престижнейшая лига имеет монополию на своих бойцов, что не позволяет им выступать в других промоушенах даже спустя много лет, если они не провели все поединки по контракту.

«Развить промоушен до уровня UFC очень сложно по одной причине — все лучшие бойцы мира на эксклюзивном контракте с UFC. К сожалению. Тот же Конор не может драться в другом месте, ему нужно отработать контракт.

Я не собираюсь возвращаться, но, даже если я вздумаю вернуться, я никуда не смогу вернуться, кроме UFC. Даже через 20 лет», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Smol Talk.