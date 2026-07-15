Камил Гаджиев — о ЧМ-2026: никогда не буду болеть за Англию и Германию и детям не разрешу

Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему будет болеть за сборную Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу – 2026 с командой Англии.

«Англия изначально недружественная нам страна и дружественной нам не будет. За Англию и Германию я никогда не буду болеть и своим детям не разрешу. Англия – наш вечный враг. Как им можно симпатизировать? США по сравнению с Англией – детский сад. Но при этом Гарри Кейн в этом чемпионате – настоящий капитан. Человек, который в критический момент затащит», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, матч Аргентина – Англия состоится завтра, 15 июля, начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.