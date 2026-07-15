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Камил Гаджиев — о ЧМ-2026: никогда не буду болеть за Англию и Германию и детям не разрешу

Камил Гаджиев — о ЧМ-2026: никогда не буду болеть за Англию и Германию и детям не разрешу
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Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему будет болеть за сборную Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу – 2026 с командой Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия изначально недружественная нам страна и дружественной нам не будет. За Англию и Германию я никогда не буду болеть и своим детям не разрешу. Англия – наш вечный враг. Как им можно симпатизировать? США по сравнению с Англией – детский сад. Но при этом Гарри Кейн в этом чемпионате – настоящий капитан. Человек, который в критический момент затащит», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Напомним, матч Аргентина – Англия состоится завтра, 15 июля, начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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