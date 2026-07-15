«На войне все средства хороши». Хабиб — о весогонке бойцов ММА

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему бойцы не выступают в природных весах и гоняют в более лёгкие категории.

«Весогонка – это гонка вооружений. На войне все средства хороши. Тот же Шон Стрикленд. Он весит 105 кг в межсезонье, минимум – 103 кг. Гоняет в 84 кг. Ты весишь 84 кг, так выступай в своём весе. Стрикленд сгонит в 84 кг, в день боя будет весить 95 кг. Будет ему тяжело или нет – не твоё дело. Есть свобода выбора.

Я весил 87 кг в межсезонье, выступал в лёгком весе. Всегда гонял с 87 кг. Почему? Соперники тоже гоняли, и мне приходилось. Я не любил этого делать. Когда у тебя 7% жира, а ты ещё гоняешь 17 кг, а потом через 24-30 часов тебе надо драться три или пять раундов не с прохожим, а против одного из лучших бойцов мира, то это очень тяжело. Но все гоняют, и приходится принимать игру, какая есть.

Давайте останемся в своих весах! Но организация не может запретить гонять вес. В ONE Championship ввели гидратационный тест, много волокиты. Моё мнение: каждый имеет право на свой выбор. Хочет гонять 15-20 кг – это его проблема. Подписал контракт, и, если что-то случится, сам выбрал.

За 40 дней я начинал скидывать вес. 100 дней подготовка. 60 дней тренируюсь в своём весе, набираю кондиции, хорошо себя чувствуешь – потом постепенно скидываю. Выступаю на 84 кг, не гоняю, и там встречаю бойца, который гоняет со 105 кг.

Я набирал 11-12 кг всегда. А ты выходишь в клетку, и там разница в 10 кг. С таким же по уровню бойцом пять раундов. Профессиональный вид спорта, особенно бои – это не про здоровье. Гонка вооружений. Всегда найдётся пара человек, которые будут гонять, и тогда все будут гонять. У тебя нет выбора.

Борцовская система: утром взвешиваешься, через два часа – борешься. Если гоняешь по 15 кг, через два часа ты выйдешь на ковёр мёртвый. В боях: сегодня утром взвесился, завтра вечером дерёшься – много времени, чтобы набрать вес.

Единственное, что можно поменять – это сделать маленький промежуток между взвешиванием и боем. Тогда сгонка прекратится, меньше будут гонять. Сейчас можешь сегодня взвеситься, завтра драться – за 30 часов набираешь 10-12 кг.

У нас бывает экстремальная сгонка: одеваешься, крутишь велик, бегаешь, бьёшь лапы, скакалка, сауна. С утра скидываешь, ночью ещё столько же. Выжался, взвесился и сразу восстанавливаешься. Ты выводишь воду и потом заводишь. Очень тяжело это проходит», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.