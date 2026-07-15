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Дмитрий Бивол составил идеального боксёра-тяжеловеса, не упомянув Тайсона и Льюиса

Дмитрий Бивол составил идеального боксёра-тяжеловеса, не упомянув Тайсона и Льюиса
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол составил идеального боксёра-тяжеловеса по нескольким ключевым параметрам в ходе интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Идеальный боксёр-тяжеловес, по мнению Дмитрия Бивола.

Джеб — Виталий Кличко.
Защита — Мохаммед Али.
Челюсть — Эвандер Холифилд.
Футворк — Мохаммед Али.
Боксёрский IQ — Мохаммед Али.
Индивидуальность — Мохаммед Али.

Биволу 35 лет. Последний бой по боксу Дмитрий провёл 30 мая в Екатеринбурге (Россия). Его соперником стал немец Михаэль Айферт. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрий единогласным решением судей.

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