Дмитрий Бивол составил идеального боксёра-тяжеловеса, не упомянув Тайсона и Льюиса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол составил идеального боксёра-тяжеловеса по нескольким ключевым параметрам в ходе интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Идеальный боксёр-тяжеловес, по мнению Дмитрия Бивола.

Джеб — Виталий Кличко.

Защита — Мохаммед Али.

Челюсть — Эвандер Холифилд.

Футворк — Мохаммед Али.

Боксёрский IQ — Мохаммед Али.

Индивидуальность — Мохаммед Али.

Биволу 35 лет. Последний бой по боксу Дмитрий провёл 30 мая в Екатеринбурге (Россия). Его соперником стал немец Михаэль Айферт. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрий единогласным решением судей.