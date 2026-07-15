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Хабиб Нурмагомедов оценил выступление Испании в матче с Францией на ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов оценил выступление Испании в матче с Францией на ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании по футболу в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с командой Франции (2:0), состоявшемся сегодня, 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Поздравляю всех болельщиков Испании. Они реально показали футбол высокого уровня», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

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Напомним, второй финалист чемпионата мира по футболу – 2026 определится в матче Аргентина – Англия, начало – 15 июля в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.

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