Царукян объяснил, за счёт чего смог подружиться с Чимаевым

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о том, как у него сложились дружеские отношения с бывшим чемпионом UFC в среднем весе, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

— На чём вы с Хамзатом сошлись?

— Один вайб. Оба любим тренироваться, занимаемся одним делом. И юморные оба.

— Ты ещё говорил, что с ним сложно дружить, поскольку часто меняется настроение.

— Да, и у меня тоже оказывается. Я могу быть очень злым, очень добрым, очень разговорчивым или закрытым. Повлияла ли дружба с ним на мою популярность? Да, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.