Топурия: я бы подрался за третий пояс с Махачевым. На 100% верю в свою победу

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хотел бы подраться с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым. Данное интервью Илия дал ещё до поражения американцу Джастину Гейджи на турнире UFC в Белом доме, однако опубликовано оно было лишь вчера.

«Я бы подрался за третий пояс с Махачевым. Если Ислам будет чемпионом в полусреднем весе и UFC мне позвонит, то я воспользуюсь шансом. Если нет, то останусь в своём весе.

На 100% верю в свою победу. Я борюсь с детства, я вырос на ковре. У меня нет проблем зайти туда и перевести Махачева в партер, контролировать его, а потом встать и рубиться в стойке. Я знаю, как его победить, в голове есть стратегия. Я посмотрел почти все его бои, знаю его слабые места. Возможно, он путает меня со своими прошлыми соперниками, но я не Дэн Хукер и не другие ребята», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.