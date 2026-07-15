«Самый красивый город». Арман Царукян назвал Москву лучшим местом на планете

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян с восхищением высказался о Москве.

«Для меня самый красивый город — это Москва. Самый чистый из больших мегаполисов. Очень вкусные рестораны, красивые парки. Не хватает, наверное, только океана и гор. Если бы они были, то можно было бы вообще не уезжать из Москвы», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.