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«Шон делал шоу». Царукян опроверг суждения, что у Чимаева был конфликт со Стриклендом

«Шон делал шоу». Царукян опроверг суждения, что у Чимаева был конфликт со Стриклендом
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян опроверг мнение, что между его другом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом был личный конфликт. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

— Я читал много комментариев, когда люди недоумевали: «Как так? Стрикленд столько наговорил про тебя плохого, а ты выходишь и жмёшь ему руку».
— Они вышли, как мужчины подрались. Выявили, кто лучший из них. Как мужчина, вышел и пожал руку. Всё, разговор закончен.

— Была ли какая-то война между ними?
— Нет, Стрикленд делал шоу. Когда Стрикленда поймали [наши ребята] и спросили про то, есть ли у него проблемы с чеченцами, он им ответил: «Я вообще против ничего не имею. Люблю и уважаю всех. Просто делаю свою работу, чтобы получить титульный бой». У них не было между собой какой-то вражды, чтобы Хамзат мог встать и поехать к нему [разбираться], — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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